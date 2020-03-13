Koronavirüs | Karantina altındaki İtalya'da insanlar, evinin balkonuna çıkıp hep bir ağızdan şarkılar söyledi

Dünya çapında 4700'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs'ten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan ve karantina uygulanan İtalya'nın Napoli şehrinde vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkıp hep bir ağızdan şarkılar söyledi.

Videoda duyulan şarkının ismi, Abbracciame. İtalyan şarkıcı Andrea Sannino ait.

İtalyanca'da Abbraccio, sarılmak anlamına geliyor.

İtalya'da Koronavirüs

İtalya’da patlak veren Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1000’i aştı. Sadece Perşembe günü (12 Mart) 189 kişi yaşamını yitirdi. Covid-19’a yakalanan kişi ise 15 bin 113’e ulaştı.