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Koronavirüs | Karantina altındaki İtalya'da insanlar, evinin balkonuna çıkıp hep bir ağızdan şarkılar söyledi

13 Mart 2020 15:26

Dünya çapında 4700'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs'ten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan ve karantina uygulanan İtalya'nın Napoli şehrinde vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkıp hep bir ağızdan şarkılar söyledi. 

Videoda duyulan şarkının ismi, Abbracciame. İtalyan şarkıcı Andrea Sannino ait. 

İtalyanca'da Abbraccio, sarılmak anlamına geliyor.

İtalya'da Koronavirüs

İtalya’da patlak veren Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1000’i aştı. Sadece Perşembe günü (12 Mart) 189 kişi yaşamını yitirdi. Covid-19’a yakalanan kişi ise 15 bin 113’e ulaştı.

Ülkede eczaneler ve gıda mağazaları dışındaki bütün dükkanlar kapatılarak olağanüstü bir adım atıldı.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey kısmını kapsayan karantina önlemlerinin bütün ülkeyi kapsayan bir duruma evrildiğini halka ilan etti.

Bu adım ülkede; tüm halka açık etkinliklerin yasaklanması, sinemaların, spor salonlarının ve eğlence mekanlarının kapatılması, cenaze ve düğünlerin iptal edilmesi ve Serie A oyunları da dahil olmak üzere spor karşılaşmalarının askıya alınmasını sağladı.

 

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