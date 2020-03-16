T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs | Karantina altındaki İspanya'da iki kişi, camdan cama tenis oynadı

16 Mart 2020 13:48

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle 290'dan fazla insanın hayatını kaybettiği ve hükûmetin karantina kararı aldığı İspanya'da iki kişinin evlerinin camından tenis oynadığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

Videonun sonlarına doğru tenis oynayan iki arkadaşın topunun aşağıya düştüğü görülüyor. 

Koronavirüs

Yeni tip Koronavirüs'ün(Kovid-19) dünya çapında etkilediği kişi sayısı 169 bini aştı, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 500'ü aştı.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 7 bin 753'e yükseldiği belirtildi. Ülkede şu ana kadar 290'dan fazla insan hayatını kaybetti. 

 

ETİKETLER

habervideokoronakoronavirüscoronacoronavirusvirüsçinvyhanitalya

Diğer Videolar

Belediye işçilerinden sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması

Paris sokaklarında korona sessizliği

Canlı yayına katılan İzmit Belediye Başkanı'ndan sunucuya: Rahat ol, geç başkanı; aradığın başkana ulaşılamıyor'

Muhabir müşteri gibi davrandı, otobüs firmalarının 'sahte seyahat belgesi' pazarlığını ortaya çıkardı

Ortaoyuncular Tiyatrosu ve Ferhan Şensoy'dan mesaj var: 'Perdemizi kapattık ama...'

Rus bombardıman jetlerine dört ülkenin savaş uçaklarından yakın takip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Adalet Bakanı açıklama yaptı, re'sen soruşturma...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Adalet Bakanı açıklama yaptı, re'sen soruşturma...

Görüntülü konuşma sırasında kamerasının önüne fotoğrafını koydu; fotoğraf düştü olanlar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Virüs gücünü yitirdi ama açlıktan ölmemize az kaldı"...

Türkiye ilk kez "otokrasi" olarak sınıflandırıldı...

Sağlık Bakanı Koca: Salgın pik döneminde; 7 bin 428 sağlık...

İsveç’teki hastane, Emrullah Gülüşken’in 'tedavi etmediler' sözü için ne dedi?...

Bakan Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Adalet Bakanı açıklama yaptı, re'sen soruşturma...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Adalet Bakanı açıklama yaptı, re'sen soruşturma...

Görüntülü konuşma sırasında kamerasının önüne fotoğrafını koydu; fotoğraf düştü olanlar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24