Koronavirüs | Karantina altındaki İspanya'da iki kişi, camdan cama tenis oynadı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle 290'dan fazla insanın hayatını kaybettiği ve hükûmetin karantina kararı aldığı İspanya'da iki kişinin evlerinin camından tenis oynadığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Videonun sonlarına doğru tenis oynayan iki arkadaşın topunun aşağıya düştüğü görülüyor.

Koronavirüs

Yeni tip Koronavirüs'ün(Kovid-19) dünya çapında etkilediği kişi sayısı 169 bini aştı, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 500'ü aştı.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 7 bin 753'e yükseldiği belirtildi. Ülkede şu ana kadar 290'dan fazla insan hayatını kaybetti.