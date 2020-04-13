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Koronavirüs | Karaman'da sağlık personeli ile kızının aylar sonra gelen buluşma anı gündem oldu

13 Nisan 2020 13:16

Karaman'da hastanede veri giriş personeli olarak çalışan Özge Koçak, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 1 aydır dedesinin yanında kalan kızı 6 yaşındaki minik Öykü ile buluşup özlem giderdi. Öykü ile annesinin buluşma anı görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Karaman Devlet Hastanesinde veri giriş personeli olarak çalışan Özge Koçak ve Huzurevinde sağlık personeli olan eşi Sefa Koçak, Yeni tip Koronavirüs salgınından sonra tedbir amaçlı kızları Öykü Koçak'ı, 1 ay önce Yeşildere Köyünde oturan dedesi İbrahim Koçak'ın yanına bıraktı.

Yaklaşık 1 aydır köyde dedesiyle kalan kızı Öykü'ye sürpriz yapmak isteyen anne Özge Koçak, izin gününde sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Yeşildere köyünde evin önünde bisikletine binen Öykü Koçak, yakında duran otomobilden inen annesini görünce sarılarak ağladı. Kucakladığı annesinin saçlarını okşayan Öykü, uzun süre boynuna doladığı ellerini çözmeyerek gözyaşı döktü.

Anne Koçak, Öykü'yü "Geldim kızım ağlama" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Koçak, kızına, "Haydi gidelim. Kız kıza vakit geçirelim.'' dedi.

Anne ile kızının buluştuğu o duygusal anlar ise İbrahim Koçak tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

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