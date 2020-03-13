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Koronavirüs | İtalya'da insanlarla mesafesini korumak isteyen adam devasa bir karton giydi

13 Mart 2020 18:43

İtalya'da bir adamın ülkenin yaşadığı koronavirüs salgını sırasında sosyal mesafeyi garantilemek amacıyla beline dev bir karton daire taktığı görüldü. 

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Roma'daki Testaccio pazarında vücuduna sarılı devasa turuncu bir diskle dolaşan adam, ülkenin yeni sıkı kurallarını çok ciddiye almış görünüyor. 

Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı bini aşarken, toplam enfeksiyon sayısı 15 bini geçti. 

İtalya, salgının başladığı Çin'den sonra dünyanın en kötü etkilenen ikinci ülkesi. 

An itibarıyla 125 ülke ve bölgede koronavirüsle ilişkili yaklaşık 135 bin vaka ve 4 bin 900'den fazla ölüm var.

 

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