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Koronavirüs | İstanbul'un boş kalan tarihi yerleri, caddeleri, sokakları havadan görüntülendi

25 Mart 2020 12:11

Tüm dünyayı saran yeni tip Koronavirüs'e karşı uzmanların vatandaşlara 'evde kalın' uyarısının ardından İstanbul’da her gün binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi mekanlar ve meydanlar boş kaldı.

Boş olan tarihi yerler drone kamera ile havadan görüntülendi.

Korona virüsünün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye'de de önlemler üst seviyeye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanların ‘evden çıkmayın' uyarıları sonrası İstanbullular önlem amaçlı evlerinden çıkmazken, birçok turistik bölge de ıssız kaldı. 

İstanbul’un en önemli simgelerinden birisi olan ve her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Kız Kulesi ve Üsküdar Meydanı adeta sessizliğe gömüldü. Camilerde cemaat halinde ibadet yapmanın askıya alınması üzerine Tarihi Mihrimah Sultan Camii ve Kuşkonmaz Camii çevresi sessizliğe büründü. 

Sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, "Şu an oldukça sakin. Yürümek ve keyfini çıkarmak için Pendik'ten özellikle geliyorum" dedi.

Öte yandan yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası olan Kadıköy meydanı boş kaldı. Boş olan meydan drone ile havadan görüntülendi. 

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