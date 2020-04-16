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Koronavirüs | İstanbul trafiğine 'hafta sonu sokağa çıkma yasağı' etkisi havadan görüntülendi

16 Nisan 2020 17:40

İstanbul’da, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu (17-19 Nisan) uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi araçlarıyla Çatalca ve Silivri tarafındaki yazlıklarına gitmek isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. 

Yeni tip Koronavirüs tedbirlerinin devreye girmesiyle adeta nefes alan İstanbul trafiği, yarın gece 00.00 saatlerinde başlayacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi bugün eski günlerine geri döndü.

Yasak başlamadan Çatalca ve Silivri yönüne gitmek isteyen yazlıkçılar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Oluştan trafik havadan drone ile de görüntülendi. 

Kaynak: İHA

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