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Koronavirüs | İstanbul Boğazı'ndaki trafik azalınca yunus sürüsü oraya kadar geldi...

16 Nisan 2020 12:32

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde insanlar tedbir amaçlı evlere kapanınca durma noktasına gelen deniz trafiğindeki sakinliği yunuslar fırsata çevirdi. İstanbul'da Ataşehir Marina'ya kadar gelen yunus sürüsü görüntülendi. 

Görüntüleri paylaşan gazeteci Cem Seymen, "Burası İstanbul Ataköy Marina. Yaşam alanlarını gasp ettiğimiz bu canlıların hayatımıza ne kadar güzellikler katacağını bir düşünsenize. Betona gömdüğümüz her yerde bir canlının ahı var. Onun da yaşamaya hakkı var. Ne dersiniz? Ders alıp Türkiye’de hakkını verecek miyiz tabiata?" notunu düştü. 

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