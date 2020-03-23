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Koronavirüs | İspanya'da polis, müzik ve dans eşliğinde karantinadaki halka böyle moral verdi

23 Mart 2020 16:50

Neredeyse tün dünyaya yayılarak 15 bini aşkın insanın hayatına mâl olan Koronavirüs nedeniyle 2200'den fazla insanın hayatını kaybettiği İspanya'da polisler, önlem açısından evlerinde karantina altında bulunan vatandaşlara moral vermek için sokakta şarkı söyleyip dans ettiler.

Görüntülerde; 2 polis aracında devriye atan ekiplerin, bir sokaktan geçerken araçlarını durdurup şarkı söylediği anlar yer aldı. Polislerden biri aracın içinden gitarıyla çıktı ve karantinadaki halka şarkı söylemeye başladı. Diğer polis memurları ise mesai arkadaşlarına eşlik ederek dans etti.

Vatandaşlar da katıldı

Polis memurlarının karantina altındaki insanlara moral vermek için gerçekleştirdikleri kısa gösteriye, vatandaşlar balkonlarından eşlik etti ve alkışla ritim tuttu.

Gösterinin bitmesinin ardından ekipler araçlarına binerek görevlerinin başına döndü. O anların hepsi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Koronavirüs kaynaklı sebeplerle 2100'den fazla insanın hayatını kaybettiği İspanya'da sokağa çıkma yasağı ve OHAL var. 

Ülkede vatandaşlar kendilerini evlerinde karantinaya aldı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir görüntüde ise, İspanyol polisinin, evlerinde karantinada olan vatandaşlara moral vermek için şarkılar söyleyip dans ettiği anlar yer aldı.

İspanya'da son durum

İtalya'dan sonra salgından en fazla etkilenen Avrupa ülkesi konumunda bulunan İspanya'da ölü sayısı 2200'ü geçerken vaka sayısı da 30 bini aştı. Öte yandan hükümet 14 Mart'ta başlattığı 15 günlük sokağa çıkma yasağı ve OHAL uygulamalarını 15 gün daha uzatma kararı aldı.

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