Koronavirüs ile mücadelede başkentlerin durumu: Paris, Helsinki, Prag, Ankara...

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün hızlı yayılımına karşı ülkeler çeşitli önlemler aldı. Sokağa çıkma yasaklarının ve karantina tavsiyelerinin uygulandığı çeşitli ülkelerde meydanlar ve sokaklar boş kaldı. Paris, Helsinki, Kopenhag, Prag gibi başkentlerdeki boş meydanları ve Ankara'daki asker uğurlama töreni esnasındaki kalabalığı karşılaştırmalı olarak gösteren bir video ise sosyal medyada ilgi gördü.

Sosyal medyada çok paylaşılan videoda çeşitli ülkelerden başkentlerin son durumları gösteriliyor. AFP'nin yayınladığı Paris görüntüleriyle, Helsinki, Kopenghag, Prag gibi başkentlerin boş meydanlarının yer aldığı videoda, son olarak ise Ankara dikkat çekiyor. Asker uğurlama töreni sırasında çekilen görüntüler, Ankaralıların 'evde kal' çağrılarına ne kadar uyduğunu tartışmaya açıyor.