Koronavirüs için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin hızlandırılmış görüntüleri yayınlandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs'ten etkilenenlerin tedavisi için inşa edilen hastanenin hızlandırılmış görüntüleri yayınlandı. 10 günde inşa edilen hastanen bin yataklı hastanenin inşaatına ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Vuhan kentinde 23 Ocak'ta başlayan hastane inşaatı 10'uncu günün sonunda bitti. Pazar günü başlanan bin 300 ila bin 500 yatak kapasiteli ikinci hastanenin ise 5 Şubat’ta açılması düşünülüyor. Kurulan hastanelerin Korona salgının son bulmasının ardından yıkılacağı belirtildi.