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Koronavirüs | 'Hayalet şehre' dönüşen Paris böyle görüntülendi

19 Mart 2020 16:42

Tüm dünyada 9 bini aşkın insanın ölümüne yol açan Koronavirüs nedeniyle 264 kişinin hayatını kaybettiği karantina altındaki Fransa'da dünyaca ünlü Paris şehri 'hayalet şehire' döndü. 

Paris'in filmlere, romanlara konu alan tarihi yapıları, caddeleri ve sokaklarının boş halinin görüntüleri etkileyici manzaralar ortaya koydu. 

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından koronavirüs salgınını durdurma amacıyla başlatılan 15 günlük karantina süresinin uzatılabileceğini açıkladı.

Castaner, "15 günlük süre uzatılabilir. Gerekirse hükümet yeni bir kararı yürürlüğe sokacak" dedi.

Fransa'da toplam vaka sayısı 9 bin 134'e ulaştı. 264 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

 

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