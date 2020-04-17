Mahallesindeki Koronavirüs hastasını gizleyen muhtar açığa alındı, hastaları bildiren muhtara teşekkür belgesi verildi

Van’ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman, mahallesindeki yeni tip Koronavirüs vakasını gizleyince görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul’dan Van’a 7 Nisan 2020 gelen bir vatandaşın Covid-19 taşıdığı gerekçesiyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla Örmetaş Mahallesi karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri de mahallede taramalarını sürdürdü. Ancak mahalleye İstanbul’dan gelen başka vatandaşların da olduğu ve Koronavirüs taşıdığı belirlenince muhtarın mahallesine gelenleri gizlediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Başkale Kaymakamlığı, Muhtar Duman hakkında görevi ihmal soruşturması başlatarak geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye kayyımı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye kayyımı Mehmet Emin Bilmez, konuyla ilgili “Buradaki köyümüz hem jandarma ekiplerimiz hem de sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli takip ediliyordu. Buradaki muhtarımız da ekiplerimize yardımcı olmadığı gibi zaman zaman da yanıltmaya çalıştığını tespit ettik. Dün köyde yapılan testte 8 kişi daha pozitif çıktı. Bundan dolayıda muhtarımızın hakkında soruşturma açtık. Hem de görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı. Yani soruşturmalar neticesine göre hakkında işlem tekrar tesis edilecek. Bir muhtarımız çok örnek bir davranış sergilerken, bir muhtarımız da ihmali ile dikkatsizliği ile köylümüzün hastalanmasına neden oldu bir anlamda” diye konuştu.

Öte yandan Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil, İstanbul’dan Van’a gelen ve 4 Koronavirüs hastasını taşıdığı belirlenen otobüsü Van Valiliğine bildirdi. Vali Emin Bilmez’in bilgilendirmesi üzerine otobüs Erzincan’da durdurularak hastalar ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Bu olay üzerine Vali Bilmez, Doğanlar Mahallesi Muhtarı Öndil’e duyarlılığından dolayı teşekkür belgesi verdi. Telekonferansla Muhtar Öndil ile görüşen Vali Bilmez, “Bu duyarlılığınız sayesinde pozitif vakası bulunan hastalar tedavi altına alınırken, ayrıca 3 pozitif vaka daha tespit edildi. Sizin sayenizde mahalleniz büyük bir salgından korunmuş oldu. Bunun için teşekkür ediyorum” dedi.