Koronavirüs | Hastalığın belirtileri kronolojik olarak sıralandı

Şu ana kadar 240'tan fazla vakanın meydana geldiği Singapur'da Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs belirtilerini kronolojik olarak sıralayan bir video yayınladı.

Videoda vakanın ilk üç gününde ateş, boğaz ağrısı ve bağışıklık sistemi zayıf insanlarda ishal, mide bulantısının görülebileceği belirtildi.

Hastalığın ilerleyen günlerinde söz konusu belirtilerde artış gözlemleniyor.

Videonun sonunda, "Bu belirtilerden herhangi birini hissederseniz kendiniz test yaptırın. Ateş, öksürük ve nefes darlığından herhangi birini hissedecek olursanız; acilen tıbbi yardım alın" denildi.