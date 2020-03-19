Koronavirüs günlerindeki İstanbul trafiği havadan görüntülendi

İstanbul’da Koronavirüs nedeni ile toplu taşıma araçlarının kullanım oranı yüzde 60 oranında düştü. 4 Mart Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını yaklaşık 7 milyon 441 bin kişi kullanırken bu sayı dün itibariye 2 milyon 866 bin 581 kişiye kadar geriledi.

Öte yandan trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 20'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı.