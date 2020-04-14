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Koronavirüs günlerinde stresle nasıl baş edilir?

14 Nisan 2020 12:19

Türkiye'de kurulduğu tarihten bu yana binlerce öğrenciye burs veren sivil toplum kuruluşu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) sosyal medya hesabından 'Covid-19 stres yönetimi' başlıklı bir video paylaştı. 

Yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde stres yönetimiyle ilgili bilgilerin paylaşıldığı videoda, aşırı bilgi yükünün yıpratıcı olabileceği bu nedenle televizyonun ara ara kapatılması gerektiği vurgulandı.

Dengeli beslenme ve egzersizin önemine değinilen videoda, boş zamanın varlığı da göz önün alınarak rahatlamak için hobilere yönelmek gerektiğine dikkat çekildi.  

 

 

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