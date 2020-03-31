T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs günlerinde evde kalıp, gitar yapmaya başladı: Gitarı siyaha boyayacağım; ismini 'Korona' koyacağım

31 Mart 2020 14:09

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşı gereği evden çıkamayan Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Salih Vezneli, evinin balkonuna kurduğu atölyede yeniden gitar yapımına başladı. Vezneli, yaptığı son gitara ‘korona’ ismini vereceğini söyledi.

Venzeli, "İnsanoğluna boş durmak yakışmıyor. O yüzden uzun süre ara verdiğim gitar yapımına yeniden başladım. Gitarı komple siyaha boyayacağım ve adını ‘korona’ koyacağım" dedi. 

Salihli ilçesinde yaşayan Mekaniker Salih Vezneli, yıllar önce oğlunun istediği gitarı alamayınca kendisi yaptı. Bugüne kadar yaptığı 30’dan fazla gitarı hediye eden Vezneli, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşı gereği evden çıkamayınca, evinin balkonuna kurduğu atölyede yeniden gitar yapımına başlayıp, elleriyle ağaca ses vermeye başladı.

 

ETİKETLER

habervideokoronaücoronakoronavirüscovid 19covidcorona virüsühastalıksalgınpandemi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mayıs 2020

Ülkesi Koronavirüs'ü yendiğini duyurdu; belediye başkanı takım elbiseyle 'bungee jumping' yaptı

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın kötücüllüğe karşı sessizliği lümpenleşmiş kesime cesaret veriyor

Gençler sokağa çıktı: 'Yürümeyi unutmuştuk'

Ahmet Türk’ten Meral Akşener ve Devlet Bahçeli mesajı: Umut görürsem...

Koronavirüs karantinasında 'balkon nikahı'; nikah memuru vinçle yükseldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Antalya'da denizden karaya gelirken görüntülendi: 'Hâlâ ne olduğunu merak ediyoruz;...

Bülent Arınç her gün yatsı ezanından sonra dua okunmasını eleştirdi:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Robert De Niro: ABD'de kaç kişinin öldüğü Trump'ın umurunda değil,...

'Yeni bir hayata başlayacağım' diyerek Kanal D'den istifa eden Buket...

Fatih Altaylı'dan Sağlık Bakanı'na: Sizi bilime saygılı biri diye...

AKP’li Metin Külünk, Marmaray’ı İBB yönetiyor sandı, AKP’yi yerden yere...

Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan görevden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Antalya'da denizden karaya gelirken görüntülendi: 'Hâlâ ne olduğunu merak ediyoruz;...

Bülent Arınç her gün yatsı ezanından sonra dua okunmasını eleştirdi:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24