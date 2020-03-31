Koronavirüs günlerinde evde kalıp, gitar yapmaya başladı: Gitarı siyaha boyayacağım; ismini 'Korona' koyacağım

31 Mart 2020 14:09
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşı gereği evden çıkamayan Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Salih Vezneli, evinin balkonuna kurduğu atölyede yeniden gitar yapımına başladı. Vezneli, yaptığı son gitara ‘korona’ ismini vereceğini söyledi.
Venzeli, "İnsanoğluna boş durmak yakışmıyor. O yüzden uzun süre ara verdiğim gitar yapımına yeniden başladım. Gitarı komple siyaha boyayacağım ve adını ‘korona’ koyacağım" dedi.
Salihli ilçesinde yaşayan Mekaniker Salih Vezneli, yıllar önce oğlunun istediği gitarı alamayınca kendisi yaptı. Bugüne kadar yaptığı 30’dan fazla gitarı hediye eden Vezneli, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşı gereği evden çıkamayınca, evinin balkonuna kurduğu atölyede yeniden gitar yapımına başlayıp, elleriyle ağaca ses vermeye başladı.
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