Koronavirüs günlerinde evde kalıp, gitar yapmaya başladı: Gitarı siyaha boyayacağım; ismini 'Korona' koyacağım

Venzeli, "İnsanoğluna boş durmak yakışmıyor. O yüzden uzun süre ara verdiğim gitar yapımına yeniden başladım. Gitarı komple siyaha boyayacağım ve adını ‘korona’ koyacağım" dedi.

Salihli ilçesinde yaşayan Mekaniker Salih Vezneli, yıllar önce oğlunun istediği gitarı alamayınca kendisi yaptı. Bugüne kadar yaptığı 30’dan fazla gitarı hediye eden Vezneli, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşı gereği evden çıkamayınca, evinin balkonuna kurduğu atölyede yeniden gitar yapımına başlayıp, elleriyle ağaca ses vermeye başladı.