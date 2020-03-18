Koronavirüs günlerinde dolmuşuna maske taktı

Ankara’da bir dolmuş şoförü, Koronavirüs'e dikkati çekmek amacıyla aracına maske taktı.

Altındağ ilçesindeki Abidinpaşa hattında dolmuş şoförlüğü yapan Adem Kaya, Kororanvirüs konusunda farkındalık yaratmak için dolmuşunun ön tarafına maske taktı.

Uzmanlar toplu taşıma araçlarındaki hijyenin önemini sıklıkla vurgularken, dolmuş şoförü Kaya, "Araçlarımızın hepsi halkın güvenliği, çocukların, yaşlıların rahat rahat inip binebilmesi için teker teker dezenfekte edilmiş olup, halkın güvenliğine açık durumdadır” dedi.

Korona virüse karşı aracında başka tedbirler de alan Kaya, aracının içine terlik ve çöp kutusu da koydu.