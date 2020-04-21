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Koronavirüs günlerinde çalışan belediye işçilerinden komşularına, 'Birlikte Başaracağız' mesajı

21 Nisan 2020 12:53

Yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde sahada ve belediye binasında görevlerini sürdüren Beşiktaş Belediyesi çalışanları, çektikleri bir videoyu sosyal medyadan paylaşarak komşularına ‘’Birlikte Başaracağız’’ mesajı verdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Koronavirüs'e ( Covid-19) karşı mücadele veriliyor.

Bu mücadele kapsamında Beşiktaş’ta dezenfekte çalışmalarından gıda ve sıcak yemek dağıtımına, sokak hayvanlarının beslenmesinden hijyen seti dağıtımına kadar birçok alanda verilen hizmetler belediye ekipleri tarafından yerine getiriliyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da komşularına seslenerek ‘’Evde Kalın’’ çağrısını yineledi ve şu ifadeleri kullandı:​

‘’Belediyemizin emekçileri, Beşiktaş halkının sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden canla başla çalışıyor. Arkadaşlarımız sizin için dışarıda, 7/24 hizmetinizde. İşlerini gurur ve mutlulukla yapıyorlar. Sizler de onlar için, lütfen evlerinizde kalın.’’

Çoğu zaman ailelerini, çocuklarını, eşlerini görmeden çalışmaya devam eden Beşiktaş Belediyesi çalışanları bir video çekerek komşularına ‘’Evde Kalın’’ çağrısı yaptı ve ‘’Birlikte Başaracağız’’ mesajı verdi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bina amiri olarak çalışan Gökhan Tosun evde kalın mesajını şu sözlerle dile getirdi:

‘’Tüm personellerimizin ve kamuya açık pazar alanlarımızın maske, eldiven ve dezenfektan ihtiyaçları tarafımızca karşılanmış ve karşılanmaya da devam edecektir. Bizler sizin güvenliğiniz için çalışmaya devam ediyoruz. Lütfen sizler evinizde kalın.’’

Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Dr. Tamar Gürünlü ise konuyla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:

‘’Tüm arkadaşlarımızın sağlığını korumak, onlara daha sağlıklı bir ortam sağlamak için tüm çabamızla, tüm emeğimizle, her gün buradayız. Verdiğimiz hizmetten dolayı son derece mutlu ve gururluyum.’’
Sahada aktif olarak görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı Mehmet Nezir Oluk, virüsü hep birlikte yeneceklerini söyleyerek ‘’Biz Beşiktaş için buradayız. Siz evde kalın, sağlıklı kalın. Sizin sağlınız için biz dışarıdayız, çalışıyoruz. İnşallah, Allah’ın izniyle bu virüsü hep birlikte yeneceğiz.’’ mesajını vererek komşularına ve çalışma arkadaşlarına moral verdi."

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