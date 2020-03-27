Koronavirüs | Gülse Birsel 'evde çekilen' Jet Sosyete bölümüyle ilgili detaylar verdi: En zorlandığımız nokta...

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel tüm dünyaya yayılan ve dünya çapında 25 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan günlerde birçok sektörün evden çalışma yoluna gitmesi gibi kendilerinin de telefonlarıyla evden çekeceği 'Jet Sosyete' dizisinin bölümüyle ilgili bilgiler verdi.

NTV'deki 'Gece Gündüz' programında Sit-Com dizisi Jet sosyete'nin evden çekecekleri bölümüyle ilgili bilgi veren Gülse Birsel, 'kafa konuşmaları' şeklinde çekecekleri bölümde senarist olarak zorlandığı kısmın hikâyenin kısıtlanmak zorunda kalması olduğunu söyledi.

Rolü oynarken daha çok zorlandığını belirten Birsel, "Oyuncular, kuaförden ışık ihtiyacına kadar her şeyi kendisi görüyor. Sonuçlar iyi gibi gözüküyor" dedi.

Birsel oyuncuların en çok zorlandığı noktayı 'Karşısında bir oyuncunun olmaması ve ondan rol alamaması' şeklinde açıkladı.

Birsel, bu sorunu nasıl çözdüklerini "Oyuncular bir önceki sahnedeki oyuncaların repliklerini kaydediyor ve yanlarına koyuyorlar ve boş kalan yerleri kendileri oynuyorlar" sözleriyle açıkladı.

Setlerin durması gerektiğini belirten Birsel, set ortamında insanların insanlarla temas etmemesinin imkânsız olduğunu hatırlattı.

Koronavirüs sürecinde sosyal yaşama ve insanların psikolojisine değinen Birsel, "Mizahçının şu an en önemli görevi biraz kaygıyı azaltmak. Biraz unutturmak. Biraz insanları neşelendirmek" dedi.

Vatandaşlara 'evde kalın' mesajı da veren Birsel, "İmkânı olup da sıkılıyorum diyenler varsa sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yardım edebilirler" diye konuştu.

Birsel, Star Tv ekranlarında yayınlanan dizinin evden çekilen bölümünün 8 Nisan Çarşamba akşamı seyircilerle olacağını söyledi.