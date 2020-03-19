Koronavirüs | Gösterisi iptal olan öğrenci, Çanakkale Türküsü performansını evinden sergiledi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 15 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi Mert Baran Gökay, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi programı Koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edilince performansını evinin banyosunda çaldığı tulum ile yaptı.

Fındıklı İbni Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan Mert, kameranın karşısına geçerek Karadeniz'e özgü tulum ile Çanakkale türküsünü çaldı.

Şu ana kadar 9 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine 222 bin insanın etkilenmesine yol açan Koronavirüs nedeniyle 191 vakanın ve 2 ölümün yaşandığı Türkiye'de, bir çok faaliyete ve okullara ara verildi.