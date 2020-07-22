Koronavirüs gölgesinde İstanbul Film Festivali; "Sinema salonunda rahatsız olduğumuz ufak gürültülerin ne kadar kıymetli olduğunu yeniden anlıyoruz"

İstanbul Film Festivali sürüyor. Sakıp Sabancı Müzesi’nde açık hava film gösterimleriyle devam edem festival pandemi önlemleri altında film severleri yarışma filmleriyle buluşturuyor.

Festival alanında T24’ün sorularını yanıtlayan Ulusal Yarışma Başkanı Mahmut Fazıl Coşkun, Covid-19 salgını nedeniyle sinema salonlarında film izlenemediğini hatırlatarak “Ben filmleri sinemada izlemeyi tercih ediyorum, genç kuşakla hayat değişiyor bunun önüne geçmek kolay değil. Ama evden izlediğinizde aynı etkiyi alamıyorsunuz, filmler üzerinde konuşmak ve festival başka bir şey” dedi.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürilerinden müzik yapımcısı Ahmet K. Bilgiç de festivalin kısıtlı bir şekilde de olsa başlamasından memnun olduğunu söyledi. Bilgiç, bu yıl İstanbul Film Festivali filmlerinin online olarak satışa çıkması ve internet üzerinden izlenebilmesini şu sözlerle değerlendirdi: “Tüm Türkiye birden film festivaline konuk oldu, birçok başka şehirde çok yüksek katılım oldu. Biletler çıktığında ek seanslar koyuldu. Online’da ek seans koyulması çok heyecan verici bir durum. Dijitalin getirdiği böyle güzellikler var” Öte yandan Bilgiç, sinema salonlarında film izlemenin tadının ayrı olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Rahatsız olduğumuz ufak cep telefonu ötmeleri, öksürükler, konuşmalar şu an o anların ne kadar kıymetli olduğunu tekrar anlıyoruz. Sinema perdesinin yerini alabilecek bir opsiyon olduğunu düşünmüyorum dijital dünyanın”

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nün diğer jüri üyesi oyuncu Özgür Emre Yıldırım da festivale ilişkin düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Bu süreçte büyük korkularımız oldu, projelerimiz iptal oldu. Şimdi tekrar İstanbul Film Festivali’yle heyecan hissini yaşıyoruz” dedi. Yıldırım, projelerin dijital platformlara kaymasının pek çok açıdan getirisi olduğu gibi “sinemanın büyüsünün” yerine geçmeyeceğini söyledi. Yıldırım, “Dev perdede hep birlikte film izlemek çok başka bir duygu” dedi.

Haber: Melis Karaca

Kamera/Kurgu: Yaşar Kavas