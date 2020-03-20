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Koronavirüs | 'Gazeteciler ve hayatları tehlikede olan tüm tutuklular tahliye edilsin'

20 Mart 2020 10:26

Libya'da hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin cenaze haberini yaptıkları gerekçesiyle 6 gazetecinin  tutuklanmasının ardından kurulan Haberin Var Mı platformu, tüm dünyada 10 bini aşkın insanın ölümüne yol açan Koronavirüs salgını günlerinde cezaevinde olan tüm gazetecilerin ve hayatlları tehlikede olan tüm tutukluların tahliye edilmesini istedi.

Koronavirüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü İtalya ve İran'ın bu sebeple siyasi tutuklu ve hükümlüleri tahliye etmesini hatırlatan Haberin Var Mı platformu, Türkiye hapishanelerindeki doluluğun kapasiteyi çok aştığını dile getirdi.

İngiltere'de bir mahkûmda Koronavirüs tespit edildiğini hatırlatan platform, 'Türkiye hapishanelerinde de bu virüs görülürse ne olacak?', 'Cezaevinde salgın başlarsa sorumluluğu kim üstlenecek?' sorularını yöneltti. 

Platformun tam metni şöyle; 

Korona Günlerinde Gazetecilere Özgürlük!

Koronavirüs Türkiye’ye geç geldi, en azından öyle sanıyoruz.

Vaka sayısı şimdilik sağlık sistemini zorlamayacak düzeyde, en azından öyle düşünüyoruz.

Can kaybımızın sınırlı olduğu söyleniyor, en azından öyle umuyoruz. 

Lakin şundan eminiz: İçinde yüzden fazla gazetecinin, pek çok siyasetçinin, öğrencinin de bulunduğu hapishanelerin doluluk oranı kapasitenin çok üzerinde. Bazı hapishanelerde nefes almak bile güç.

Soruyoruz!

İngiltere’de bir mahkumda Koronavirüs tespit edilmişken Türkiye hapishanelerinde de bu virüs görülürse ne olacak? Tutukluluk bir halk sağlığı sorunudur. Cezaevinde salgın başlarsa sorumluluğu kim üstlenecek?

İtalya ve İran Koronavirüs nedeniyle binlerce siyasi tutuklu ve hükümlüyü tahliye etti. TCK’ye göre de tutuklama bir tedbirdir ve tutuksuz yargılama esastır. Dünyada Koronavirüs tehdidi nedeniyle sınırlar kapatılmışken, gazetecilerin kaçacağına dair iddiaların gerçekliği yoktur!

Sırf yaptıkları haberlerden, attıkları tweetlerden veya söyledikleri sözlerden dolayı dört duvar arasında tutulan tüm gazeteciler ve hayatları tehlikede olan tüm tutuklular tahliye edilsin!

Hemen şimdi.

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