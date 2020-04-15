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Koronavirüs | Galatasaraylı Falcao, çalışmalarını evden sürdürüyor

15 Nisan 2020 16:56

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, çalışmalarını evden sürdürüyor.

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında ligler ertelendi. Futbolcular, çalışmalarını evinde sürdürürken Galatarasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao da sosyal medya hesabından koşu bandındaki görüntülerini paylaştı. 

Dünyayı saran yeni tip Koronavirüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Falcao sosyal medya hesabından koşu bandında yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı. 

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