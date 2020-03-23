Koronavirüs | Foça Belediye Başkanı Gürbüz, yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlı kadını ikna etmeye çalışınca...

İzmir'de, Koronavirüs'e karşı risk grubu olduğu için 65 yaş üzerine getirilen sokağa çıkma yasağına takılan buna rağmen sokakta bir yakınıyla yürüyen kadın eve dönmesi için kendisini uyaran Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün bacağına bastonuyla hafifçe vurdu. Yaşlı kadının tepkisi, Gürbüz ve çevredekileri güldürdü.

Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, ilçedeki cadde ve sokaklarda Koronavirüs tedbirlerini denetlerken, yasak olmasına rağmen yakınıyla birlikte yürüyen 65 yaşın üzerindeki kadını gördü.

Sokağa çıkmaması istenen yaş grubundaki kadın, kendisini uyaran Başkan Gürbüz'ün bacağına bastonuyla hafifçe vurdu.

Yaşlı kadının tepkisi, Gürbüz ve çevredekileri güldürdü. Yaşlı kadın, daha sonra yanındaki yakınıyla birlikte evine gitti.