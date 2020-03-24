Fatih Altaylı TFF Başkanı'nı istifaya çağırdı: Kendisine biraz saygısı varsa...

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından canlı yayında Türkiye'ye duyuran Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Habertürk'te Didem Arslan YIlmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Altaylı, Terim'in kızı Merve Terim'in attığı "Allah belanızı versin. Hepiniz Allah'ınızdan bulun" dediği tweeti okuyarak maçları iptal etmeyen TFF Başkanı Nihat Özdemir'e istifa çağrısı yaptı. Altaylı, ''Bence TFF Başkanı'nın bu gece istifa etmesi lazım. Eğer biraz kendisine saygısı varsa, eğer biraz onurlu bir vatandaş gibi davranmak istiyorsa bu gece görevi bırakması lazım diye düşünüyorum. Türk toplumunun da en azından bu yönde bir baskı yapmalı TFF Başkanı'na" dedi.