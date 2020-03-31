Koronavirüs | Esenyurt'ta 'yüzde 50 yolcu kapasitesi kuralına' uymayan, ayakta yolcu alan midibüslere para cezası

İçişleri Bakanlığı'nın dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgesi uyarınca İstanbul Esenyurt'ta yapılan denetimlerde midibüsçülere ceza yağdı. Yüzde 50 kapasite kuralına uymayarak ayakta yolcu alan midibüsçülere Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı.

Bu arada trafik ekiplerinin minibüsleri durdurarak cezai işlem yaptığını cep telefonu ile öğrenen veya uzaktan gören bazı sürücülerin ise denetim noktasına gelmeden bazı yolcuları indirmeye çalıştığı belirlendi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genelgeye uyan sürücü ve yolculara teşekkür etti.

Minibüs sürücüleri ise günün bazı saatlerinde yoğunluk görülebildiğini, gün içerisinde genellikle araçların boş olduğunu söylediler.