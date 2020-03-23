Koronavirüs | Esenyurt'ta bazı yaşlı vatandaşlar, yasağa rağmen dışarıya çıkıp banklara oturdu

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Esenyurt’ta Koronavirüs nedeniyle meydanlar boş kalırken, bazı yaşlı vatandaşlar, 65 yaş üzerine getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıktı.

15 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs'e karşı uzmanların "evinde kal" çağrılarına rağmen yine bazı vatandaşların meydanlarda bir araya geldiği ve banklarda oturduğu görüldü.

Esenyurt meydanının sakin görüntüsüne alışkın olmayan bazı vatandaşların ise hatıra fotoğrafı çekildiği görüldü.

Zabıta ekiplerinin meydandaki bankların etrafını bariyer çekerek kapattığı ve 65 yaş üstü sokağa çıkan vatandaşları uyardığı görüldü.