Koronavirüs | Esenyurt Belediyesi'nden yaşlı vatandaşlara ücretsiz ev temizliği

Tüm dünyada 47 binden fazla insanın hayatına kaybetmesine neden olan ve risk grubundaki 65 yaş üeri vatandaşların daha çok yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde Esenyurt Belediyesi, tedbir amaçlı evinden çıkması yasak olan yaşlı vatandaşlara ücretsiz ev temizliği hizmeti veriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak üzere engelli ve bakıma muhtaç kişiler için ücretsiz olarak Evde Temizlik Hizmeti veriyor.

Bu çalışma kapsamında oluşturulan ekipler yapılan sosyal incelemeler sonucunda, belirlenen program dahilinde eldiven, maske ve galoşlarla her türlü tedbiri alarak vatandaşların evlerinde detaylı temizlik yapıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların temizlik ihtiyaçlarını gidermek için ayrı bir ekip oluşturduklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Orhun Günaydın, “Müdürlük olarak engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz evde temizlik hizmeti vermekteyiz. Ayrıca Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşlarımız için özel bir ekip kurduk. Ekiplerimiz tespit edilen adreslere giderek detaylı temizlik işlemlerini yapıyor. Biz Esenyurt Belediyesi olarak her zaman 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın yanındayız, lütfen sizler de evlerinizde kalın” dedi.

Evde temizlik hizmetinden faydalanan Kıbrıs Gazisi Besim Sarı, verilen hizmetten dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti. Sarı, “Belediye başkanımıza ve temizlik ekiplerimize bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. 1 yıldan beri biz onları aramadan onlar bizi arayarak geliyorlar ve temizlik yapıyorlar. Çok memnunuz bizim gibi yaşlılara, gazilere yardımlarından dolayı hepsine tekrar çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: ANKA