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Koronavirüs engel olamadı; annesine tasarladığı 'sarılma eldiveni' ile sarıldı

15 Mayıs 2020 10:57

Kanada'da Carolyn Ellis isimli kişi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında Anneler Günü'nü sarılarak kutlamak için 'sarılma eldiveni' tasarladı.

Uzmanlar, 65 yaş üstünün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) risk grubunda olduğunu söylüyor. Bu yüzden Covid-19'a karşı yaşlıların izolasyonda tutulması önem arz ediyor.

Kanada'da Koronavirüs ve alınan izolasyon gibi önlemler Carolyn Ellis'i annesinin Anneler Günü'nü ona sarılarak kutlamaktan alıkoyamadı. Ancak Ellis bunu annesinin sağlığını riske atmamak için alternatif bir çözüm geliştirerek yaptı.

Yetkililer ve sağlık uzmanları, Covid-19 salgını sürecinde tokalaşmak ve sarılmak gibi eylemlere bir süre ara verilmesi gerektiği uyarısı yapmıştı.

Carolyn Ellis ve eşi Andrew ise hem Anneler Günü'nde annesine sarılabilmek hem de onu yeni tip Koronavirüs'ten uzak tutmak için "sarılma eldiveni" fikrini buldu.

İkili tarafından tasarlanan sarılma eldiveni, doğrudan teması engelleyerek sarılmaya izin veren plastik poşetlerden oluşuyor. Poşetlerin içinde sarılmak isteyen iki kişinin kullanımı için dört kol bulunuyor ve bu kollar da plastik poşetten oluşuyor.

Andrew Ellis tarafından çekilen ve Carolyn Ellis'le annesinin sarılma eldiveni yardımıyla kucaklaşmasını gösteren video, sosyal medyada ilgi topladı.

İkilinin Kanada'nın Ontario eyaletindeki Guelph kentindeki evlerinin bahçesinde çektikleri videoda ailenin küçük çocukları da yer alıyor.

Annesinin birkaç aydır torunlarına sarılamamaktan şikâyetçi olduğunu belirten Ellis, "Anneme sağlıklı ve iyi kaldığından emin olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istedik" şeklinde konuştu. 

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