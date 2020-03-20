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Koronavirüs | Edirne'de meydanlardaki banklar toplanınca bir vatandaş: Sıkılıyoruz evde

20 Mart 2020 18:10

Edirne'de dünyada 10 bini aşkın, Türkiye'de ise 4 vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı meydanlardaki banklar toplatıldı. Bu olay üzerine bir vatandaş, evde canlarının sıkıldığını söyledi.

Edirne'de Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kalınması' gibi tüm duyurulara rağmen vatandaşların özellikle Saraçlar Caddesi'ndeki banklarda toplanması üzerine, caddedeki banklar ve parklarda bulunan banklar, geçici bir süre ekipler tarafından kaldırıldı.

Ayrıca kent merkezinde bulunan bebek bakım ve emzirme kabinleri de geçici bir süre kullanıma kapatıldı.

Bazı vatandaşlar, bankların kaldırılmasına tepki göstererek, oturacak başka yer kalmadığını, evde de canlarının sıkıldığını söylerken, bazı vatandaşlar da bankların kaldırılmasının doğru olduğunu ifade ederek, yetkililerin açıkladığı kurallara uyulması çağrısında bulundu.

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