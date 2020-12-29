Koronavirüs'e yenilen yılın doktoru Yavuz Durmuş son yolculuğuna uğurlandı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliyken Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, gözyaşları içinde törenle son yolculuğuna uğurlandı. Doktor Durmuş, geçen yılın en başarılı hekimi seçilmiş, ödülünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan almıştı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliyken Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş için çalıştığı hastanede tören düzenlendi. Törene, doktorun babası Hüsnü, annesi Elmas, eşi Gül Durmuş ile çocukları Zehra ve Arda’nın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz yanı sıra arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş’un kardeşi Nurcan Bayraktar, törende kısa bir konuşma yaparak, “Ağabeyim herkese hakkını helal ediyor. Söylenecek pek bir şey yok. Sizlere çok teşekkür ediyor, Allah herkesten razı olsun. Bende sizlerin kardeşiyim” diye konuştu.

Doktor Durmuş’un arkadaşlarından Dr. Eylem Demir de, “Yavuz hoca çok iyi bir insandı. Çok çalışkandı. Koronavirüs sürecinde çok çalıştı. Hatta evinde karantinadayken bile çalışmaya devam etti. Çok güzel bir insandı. Acımız çok büyük ve taze. Geçen yılın en başarılı doktoru seçilmişti” dedi.

Mesai arkadaşı Doktor Hanife Yıldız, “İnsanların vücutlarına inme inmesin diye çok çalıştı ama bugün bizim kalplerimize inme indirdi. Kendisi çok başarılı bir arkadaşımızdı. Geçen sene yılın hekimi seçilmişti. Çok üzgünüz, hepimizin başı sağolsun” şeklinde konuştu.

52 yaşındaki 2 çocuk babası Doktor Yavuz Durmuş'un yakınları cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadılar.

Cenaze töreni dua yapılmasının ardından, toprağa verilmek üzere İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’na gönderildi.

Dr. Yavuz Durmuş kimdir?

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Yavuz Durmuş aynı yıl dil eğitimi için Amerika'ya gitti. 1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji asistanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı ve girişimsel radyoloji alanında hizmet verdi.

Koronavirüsten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş'un geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın en iyi hekimi seçilmişti. Durmuş Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş'a teşekkür belgesini de törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.