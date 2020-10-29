Koronavirüs'e yakalandı, kavgalı olduğu komşusunun 9 yaşındaki çocuğuna tükürdü!

Olay geçen pazar Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katta oturan Y.U., banyosunun tavanından su damlayınca, üst kat komşusu A.Ç.’nin eşine rahatsızlığını dile getirdi.

Uzun süredir devam eden bu durumdan şikayetçi olan Y.U., yaşananları eşi M.U.’ya da anlattı. Olay akşamı coronavirüs testi pozitif olan ve karantinada olması gereken A.Ç., alt komşusu Y.U.’nun kapısını çaldı.

Önce kızı sonra kendisi tükürdü

Kapıyı Y.U. ve eşi M.U. açtı. A.Ç. ile M.U. arasında kısa süre sonra tartışma başladı. Bu sırada A.Ç.’nin bina girişinde bekleyen kızı, marketten ekmek alıp gelen M.U.’nun kızı E.U.’nun yüzüne tükürdü. Koşarak evlerine gelen E.U.’ya kapı girişinde bu kez de A.Ç. tükürdü.

Anne Y.U. bunun üzerine kavga çıkmasın diye eşi M.U. ve kızını içeriye alarak, kapıyı kapattı. A.Ç., bu kez bıçakla gelip, tehdit ederek, kapıyı açmalarını istedi.

İhbar üzerine adrese gelen Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları bina girişine indirerek kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda, A.Ç.’nin corona hastası olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Bunun üzerine, filyasyon ekiplerine bilgi verildi. Gelen filyasyon ekipleri A.Ç.’yi karantinaya alarak, yurda götürdü. A.Ç.’ye karantinayı ihlalden de 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. E.U.’ya ise Covid-19 testi yapıldı.

“Bildiği halde tükürdü, biz ölünce onlar da ölsün diye"

Yaşananların şokunu hâlâ üzerinden atamayan E.U. başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

"Ekmek alıp eve döndüğümde A.Ç.’nin kızı bana tükürdü. Kızından sonra babası da geldi kapımıza saldırdı, o da tükürdü. Sonra ablası merdivenden geçerken benim ablam ‘neden tükürdün, size laf mı attı?’ diye sordu. Bir şey demeden o da tükürdü ve çöp torbasını attı. Polisi çağırdık kavga çıkmasın diye. Polis geldi ifademizi aldı. Sonra da doktorlar geldi. Benim testimi yaptılar. Aileme bulaşır diye korktum. Ailem ölürse, kardeşim tek kalır. Bu zamanda virüs var, insan nasıl tükürür?"

"Sadece kızı da değil, babası, annesi, hepsi yaptı. Bana bulaşsa, ben eve geleceğim, oraya buraya dokunacağım. Sonra ailem yanlışlıkla dokunacak. Onlar da corona olurdu. Kardeşimin belki tedavisi olurdu ama diğerleri ölürdü. Neden tükürdün? Bir şey mi dedik? Ne oldu? Neden? Bildiği halde tükürdü. ‘Biz ölünce onlar da ölsün’ diye tükürdü diye, düşünüyorum."

Kavganın sebebinin 5 yıldır, üst katın banyosundan akan kirli su olduğunu ifade eden anne Y.U. şunları dile getirdi:

"Yıllardır banyodaki sorunun çözülmesini istiyoruz çünkü biz zarar görüyoruz. Kadın ‘ben yapmayacağım’ diyor. ‘Ev sahibini çağır’ diyorum, o da onlara ‘ben kesinlikle kiradan kesmiyorum’ demiş. Kadın da ‘benim imkanım yok’ diyor."