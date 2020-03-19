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Koronavirüs'e yakalanan İtalyan hasta: Olayın farkında olanların sayısı çok az; gözlerime ve bedenime iyi bakın

19 Mart 2020 15:53

Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş Twitter üzerinden Koronavirüse yakalanmış bir hastanın görüntülerini paylaştı.

Koronavirüs'e yakalanan İtalyan hasta Daniela De Rosa'nın konuşabilecek duruma geldikten sonra çektiği belirtilen videoda Rosa, Koronavirüs'ün iki akciğerini de mahvettiğini ve durumun ciddiyetinin farkında olanların az olduğunu vurguluyor. 

'Bana bir şey olmaz' diyen insanların varlığından söz eden Rosa, "Olabildiğince çok insanın durumun farkına varmasını istiyorum" diyerek "Gözlerime ve bedenime iyi bakın bu virüsün nasıl bir bela olduğunu anlayın" dedi. 

Videoyu paylaşan Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçisi Göktaş videoya, "Koronavirüs hastası Daniela De Rosa, yoğun bakım sürecinin ardından tecrit odasında tutuluyor. Konuşabilecek hale gelince kaydettiği bu videoda, durumun ciddiyetini anlamamakta direnenlere sesleniyor” notunu düştü. 

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