Koronavirüs'e yakalanan Hazal Kaya’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Oyuncu Hazal Kaya'nın Koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumuyla ilgili konuşan Kaya, "Çok hassas ve dikkatli olmama rağmen Covid oldum. Ayakta geçiriyorum. Kendimi izole ettim. Aslında ağır bir grip gibi yaşıyorum" dedi.

Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hazal Kaya, Koronavirüs'e yakalandı. Oyuncunun, PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildi. Karantinada olan Kaya, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“Ağır bir grip gibi"

Evinde tedavi gören oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, çıkan haberler maalesef doğru. Çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen Covid oldum.

Ayakta geçiriyorum. Kendimi izole ettim. Aslında ağır bir grip gibi yaşıyorum. Bütün ‘geçmiş olsun’ mesajlarınıza çok teşekkür ederim.

Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Böyle böyle hafif hafif atlatıyorum"