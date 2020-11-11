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Covid-19 tedavisi gören eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, hastaneden mesaj gönderdi

"9 gün aradan sonra uyandırıldı ve bilinci gayet yerinde"

11 Kasım 2020 10:43

İsviçre’nin Baden kentinde Koronavirüs'e yakalanan ve yoğun bakıma alınan eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, yoğun bakımdan çıkmasının ardından mesaj gönderdi. 

Demirbaş’ın yoğun bakımdan çıkmasının ardından gönderdiği mesajı, sanatçı Ferhat Tunç tarafından paylaşıldı. 

Demirabaş'ın videolu mesajını paylaşan Tunç, "Eski Sur Belediye başkanı Abdullah Demirbaş, hayatta kalma mücadelesini kazanarak aramıza döndü, bu sevinci paylaşayım. 9 gün aradan sonra uyandırıldı ve bilinci gayet yerinde. Doktorlar tam olarak iyileşmesi zaman alacak diyor. Daha güçlü ve sağlıklı bir hayat diliyorum kendisine" dedi. 

Demirbaş mesajında tedavi sürecinde hissettiklerini anlatarak kendisine destek verenlere teşekkür etti. 

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Abdullah DemirbaşFerhat TunçkkoronavirüsSur Belediye Başkanı

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