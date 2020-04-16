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Koronavirüs'e rağmen semt pazarındaki doluluk böyle görüntülendi

16 Nisan 2020 10:46

Yeni tip Koronavirüs'e karşın yapılan tüm uyarılara rağmen semt pazarlarında vatandaşlar sosyal mesafe kuralını yok sayıyor. Bazı semt pazarlarında yasaklanan seçmece ürün alma işlemine devam edilirken İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir pazardaki yoğunluk havadan görüntülendi. 

Türkiye yeni tip korona virüs ile dört bir koldan savaşırken, pazara çıkan vatandaşların getirilen yasaklara uymadı. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların pazarlara akın ettiği ve geçtiğimiz haftaya oranla pazarların daha dolu olduğu görüldü.

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlarda “seçmece ürün” yasağına rağmen vatandaşların ürünleri tek tek eliyle seçmesi ve tezgahların önünde sosyal mesafeye kuralının hiçe sayılması dikkat çekti.

Zabıta, pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yaptı.

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan semt pazarındaki yoğunluk ise havadan görüntülendi. 

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