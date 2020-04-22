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Koronavirüs'e rağmen dışarıya akın ettiler

22 Nisan 2020 13:55

Kilis'te yeni tip Koronavirüs'e rağmen çok sayıda vatandaş caddelere akın etti. 

Havanın ısınmasıyla birlikte sokağa çıkan vatandaşların birçoğu sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan kentte 'Evde Kal' çağrılarına uymayan ve maske takmayan çok sayıda vatandaş caddelere akın etti.

Nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te kimileri motosikletleriyle caddelerde gezerken, otomobil sürücülerinin ise çarşıda dolaşmaları dikkat çekti.

Polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktalardan geçmeyen çok sayıda vatandaş, farklı güzergahları kullanıyor. 

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