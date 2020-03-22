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Koronavirüs'e rağmen balıkçılar Galata Köprüsü'nde

22 Mart 2020 10:26

Dünyayı saran Koronavirüs nedeniyle okul, cami ve iş yerlerinin kapatılmasının ve yetkililerin “evde kalın” uyarılarının ardından, olta balıkçılarını Koronavirüs de durduramadı. Tarihi Galata Köprüsü’ne sabahının erken saatlerinde gelen balıkçılar, balık tutup aralarında sohbet etti. Köprüde yaşanan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Dünyayı saran Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. İstanbul'um pek çok noktasında insan trafiği ciddi ölçüde azalırken, Tarihi Galata Köprüsü’nde ise yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun sebebi ise olta balıkçılarıydı. Yetkililerin “evde kalın” uyarılarına rağmen pazar sabahının erken saatlerinde oltalarını alan vatandaşlar köprüye gelerek balık tutmaya başladı. Maske ve eldiven takmayarak hiçbir önlem almadıkları görülen balıkçılar, yakın mesafeden de kendi aralarında sohbet etmeyi ihmal etmedi.

“65 yaş üstü ihtiyarlar gelmedi, burası bize kaldı”

Balıkçı Muhammet Solak, “Burası İstanbul’un tarihi balık yeridir. Gördüğünüz herkes balık hastasıdır. Birçoğu korunuyor, bazıları da korunmuyor. Sabah gazetede gördüm, 65 yaş üstü ihtiyarlar onlar buraya geliyorlardı. Bugün onlar gelmediler, burası bize gençlere kaldı. Açık alanda korona virüsün o kadar etki göstermeyeceğini sanıyorum. Kapalı alan ile açık alan farklı oluyor. Normal bir kalabalık var, virüs salgını çok etkili oldu. Normalde burada olta atmaya yer bulamazdık” dedi

Öte yandan, Tarihi Galata Köprüsü’nde olta balıkçılarının yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

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