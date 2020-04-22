"Koronavirüs'e karşı tedavi arayışlarında gündemde olan sıtma ilacı hidroksiklorokinin yararı yok"

ABD’de yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre, Koronavirüs'e karşı tedavi arayışlarında gündemde olan sıtma ilacı hidroksiklorokinin hiçbir yararı yok. 368 erkek hasta üzerinde yapılan araştırmada hidroksiklorokin verilen hastaların ölüm oranı, standart tedavi gören hastaların iki katı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın öne çıkardığı ve sıtma dışında romatizma ve lupus tedavisinde de kullanılan ilaçla ilgili veriler, ülke çapındaki muharip hastanelerinden toplandı.

Araştırmacılar Koronavirüs teşhisiyle yaşamını yitiren ya da 11 Nisan’dan sonra taburcu edilen 368 muharip askerin hastane kayıtlarını analiz etti. Standart tedavi ile birlikte hidroksiklorokin verilen hastaların yüzde 28’i hayatını kaybetti. Bu oran, sadece standart tedavi gören hastalarda yüzde 11 oldu. Azitromisin isimli antibiyotikle birlikte hidroksiklorokin verilen hastaların da yüzde 22’si kurtarılamadı. Ancak bu oran ile standart tedavi sonucu ölenlerin oranı arasındaki fark, ölüm oranlarını etkileyen diğer faktörleri eleyecek kadar büyük kabul edilmedi.

Veri analizine göre hidroksiklorokin, hastanın solunum cihazına ihtiyacında da hiçbir fark yaratmadı. Araştırmacılar ilacın yan etkilerini incelemedi, ancak hidroksikolorokinin başka organlara zarar vermiş olabileceğinin altını çizdi. Doktorlar, bu ilacın ciddi yan etkileri olduğunu, kalp ritmini bozarak ani ölüme bile neden olabildiğini sıklıkla dile getiriyordu.

Nisan ayı başında Brezilya’daki bilimadamları, hidroksiklorokinin eski bir türevi olan klorokinin hastalar üzerinde test edilmesini durdurmuştu. Bunun nedeni de test edilen iki dozdan yüksek olanın verildiği hastaların dörtte birinde kalp ritmi sorunlarının ortaya çıkmasıydı.

Tıp dergisi New England Journal of Medicine’ın internet sitesinde yayınlanan araştırmaya, Virginia Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri mali destek sağladı. Araştırma, konu üzerine çalışan diğer bilim adamlarınca değerlendirilmiş değil.

Kaynak: VOA Türkçe