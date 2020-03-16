Koronavirüs'e karşı sosyal mesafe neden önemli?

Bilim insanları küresel salgın olarak nitelendirilen Koronavirüs'e karşı 'sosyal mesafe'nin korunmak için önemli olduğuna dikkati çekiyor.

Dünya genelinde 169 binden fazla vakanın görüldüğü 5 binden fazla insanın yaşamını kaybettiği Koronavirüs nedeniyle insanlar arası temasın aza inmesi önemli.

Bilim insanları 'sosyal mesafe'nin en az 1 metre olması gerektiğini söylüyor.

Koronavirüs'le savaşan İranlı bir doktor da 'sosyal mesafe'nin önemini işte böyle anlattı.