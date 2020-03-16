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Koronavirüs'e karşı sosyal mesafe neden önemli?

16 Mart 2020 10:36

Bilim insanları küresel salgın olarak nitelendirilen Koronavirüs'e karşı 'sosyal mesafe'nin korunmak için önemli olduğuna dikkati çekiyor.

Dünya genelinde 169 binden fazla vakanın görüldüğü 5 binden fazla insanın yaşamını kaybettiği Koronavirüs nedeniyle insanlar arası temasın aza inmesi önemli. 

Bilim insanları 'sosyal mesafe'nin en az 1 metre olması gerektiğini söylüyor. 

Koronavirüs'le savaşan İranlı bir doktor da 'sosyal mesafe'nin önemini işte böyle anlattı. 

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