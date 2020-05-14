Koronavirüs'e karşı mahalle dayanışması: Salgının zorlukları ancak dayanışmayla aşılabilir

Yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgını için alınan önlemleri ve sosyal yardımları yetersiz bulanlar İstanbul’un birçok ilçe ve mahallesinde dayanışma ağları kuruyor. Bunlardan biri olan Beşiktaş Dayanışma Ağı, “Salgının getirdiği zorlukların ancak dayanışmayla aşılabileceği düşüncesi bizi ortaklaştırdı" diyor ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyor.

İlki Kadıköy'de ortaya çıkan ve İstanbul'un 20 ilçesinde çalışma yürüten dayanışma ağlarından biri olan Beşiktaş Dayanışma Ağı Gönüllüleri dayanışmayı büyütmeye çağırıyor.

Kurulan bu dayanışma ağları, hiçbir ayrım gözetmeden bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşıp onların ihtiyaçlarını karşılıyor ve destek oluyor.

Mahallede komşuların ihtiyaçlarını giderme felsefesinden yola çıkarak çalışma yürüten bu ağların gönüllüleri, çalışmalarını anlatan bir video yayınladı.