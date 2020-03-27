Koronavirüs | Dr. Mustafa Tamur, sağlık çalışanlarının sorunlarını anlattı; CNN Türk spikeri gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur'un, "Arkadaşlarımızın her gün hastalandığına dair veriler alıyoruz" sözlerinin ardından Tamur ve CNN Türk spikeri Buket Güler gözyaşlarını tutamadı.

CNN Türk'te yayınlanan 'Mercek Altında' programında konuşan İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, virüs yükünü azaltacak önlemlerin sağlık çalışanları için alınmasının gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanların yaşadığı sorunlardan bahseden Tamur, izalasyon ve filyasyonun tekrardan literatüre girmesi gerektiğini aksi takdirde hastanelerin yetersiz kalacağını ve 2 hafta sonra hastanelere hasta yatıracak yer kalmayacağını söyledi.

"Şu dönemde sağlıkta şiddet yasasının da derhâl çıkması lazım. Sağlık çalışanlarına dokunana çok ciddi cezaların verilmesi lazım" diyen Tamur, "Alkışla bu iş olmuyor" ifadesini kullandı.

Tamur'un, "Arkadaşlarımızın her gün hastalandıklarına dair veriler alıyoruz. Biz meslektaşlarımızla kardeş olmayı öğrenmiş insanlarız. Onların bir tanesinin hastalanması bizim için sıkıntılı bir durumdur" sözlerini kullanmasının ardından Buket Güler'in de duygulandığı görüldü.

Sağlık çalışanların sorunlarını vurgulayan Tamur, "Yoğun bakımlarda çok daha kötülerinin görüldüğünü biliyoruz ama yoğun bakımlar kendi önlemlerini alabiliyor. Ama birinci basamakta, hastanelerin yeşil alanlarında insanlarla karşılaşan hekim arkadaşlarım, hemşire arkadaşlarım karşısındakinin hasta olup olmadığını bilmiyor. Biz hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı ayakta tutmazsak kimseyi ayakta tutamayız. Bu ülkenin sağlık sistemini ayakta tutamayız" ifadesini kullanınca spiker Buket Güler de gözyaşlarına hakim olamadı.

Güler, Tamur’a “Siz gözyaşlarınızı tutamayınca ben de tutamadım. Elimi de yüzüme götüremediğim için gözyaşımı silemiyorum” diyerek yayınına ara verdi.