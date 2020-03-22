Koronavirüs | Doç. Dr. Levent Akçay'dan uyarı: Tüm işletmeler personellerinin testini yaptırmalı

Doç. Dr. Levent Akçay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söylediği Koronavirüs test sayıların doğru olduğunu ve giderek arttığını ancak bunun sadece test için gidenlere yapılan bir sayı olduğunu belirtti.

Akçay, '2 hafta sonra hastanelerin kapasitesinin yetersiz kalmaması ve sağlık çalışanlarının hastalanıp görev yapamaz hâle gelmemesi' için bakanlığın tüm işletmelerin kendi personeline test yapmasını zorunlu hâle getirecek bir genelge yayımlamasının gerektiğini ifade etti.

Akçay, insanların Koronavirüs teşhisi için teste gitmediğini ve bunun nedeninin de karantinaya alınmalarıyla bu sonuçlar çıkana kadar bekletilmeleri şeklinde açıkladı.

'İnsanların bunu istemediği için teste gitmediğini' söyleyen Akçay, 'vatandaşların hastaneye ancak hastalığın son evrelerinde korkarak gittiğini' ifade etti.

Doçent doktor Levent Akçay, test sayısını arttırmanın çözümünün bakanlığın, 'Tüm özel hastaneler, tüm işletmeler kendi personelinin testini yapmak zorunda' şeklinde bir genelge yayınlanmasında olduğunu söyledi.

Akçay, işletmelerin personellerinin testini yaptırmasını zorunlu kılacak bir genelgenin önemini,"2 hafta sonra sağlıkçılarımız hasta olacak, sağlıkçı bulamayacağız. Hastaneler dolu olacak, bulamayacağız. Hastane sayımız belli. Ne kadar yoğun bakımı ünitelerimiz İngiltere'den fazla olsa da 1 milyon kişinin 2 hafta içinde hasta olduğunu düşünün bakalım ne çözüm bulacaksınız?" sözleriyle dile getirdi.

Akçay "İşletmelerin ve hastanelerin bu kendi personeline bu testi uygulaması bir an önce zorunlu hâle getirilmelidir" dedi.

Akçay sözlerini, "Bakın İtalya, İspanya, ABD bunu yapmadı. Size yeni bir öneri" şeklinde tamamladı.