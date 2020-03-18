Koronavirüs | 'Dışarıya çıkın' paylaşımıyla tepki çeken Murat Boz'dan açıklama

Uzmanların tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'evde kalın, dışarıyla teması azaltın' dediği günlerde dün (17 Mart) çektiği videoyla takipçilerine 'dışarıya çıkın' çağrısında bulunan şarkıcı Murat Boz, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, açıklama videosunda, kendi sitesinde izole bir alanda yürüyüş yaptığını belirtti ve "Kendi sitemde kalabalığın ve yakın temasın olmadığı bir alanda dışarı çıktım ve evime geri döndüm. Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri çok önemli. Kalabalık ortamlara girmemek ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak çok önemli. Ben de bunu uyguluyorum. Ulusça milletçe bu zor günleri de atlacağımıza inancım yüksek" ifadedini kullandı.

Murat Boz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşlara 'dışarıya çıkın' çağrısında bulunmuştu.

Boz çektiği videoda takipçilerine, “Zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapapacağım. Sizde çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız” şeklinde seslenmişti.

Koronavirüs

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya çapında 200 bine yaklaşarak 198 bin kişide etkili oldu. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 8 bine yaklaştı.

Çin'den sonra virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 30 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı da 2.503 oldu.

İspanya'da da vaka sayısı ani artış göstererek dün 10 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle 491 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, dün kurumlarında çalışan 2 kişide vaka görüldüğünü açıkladı.

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e ulaştı, ülkede 50 eyalette de vaka görüldü. Dün ABD'li bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının ilk dozlarını testlere katılan gönüllülere verdi. Geliştirilen aşı, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi'nde dört sağlıklı birey üzerinde denendi.