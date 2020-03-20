T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs | 'Cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulması' kararının ardından camiler boş kaldı

20 Mart 2020 15:43

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve nerdeyse tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'e karşı önlemler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı 'Cuma günü ve kandillerde camilerin kapatılması' kararının ardından bugünkü (20 Mart) cuman namazında Türkiye'nin dört bir yanındaki camiler boş kaldı. 

Boş kalan İstanbul'un tarihi camileri Sultanahmet Camii, Fatih Camii ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Edirne'deki 'Selimiye Camii' havadan görüntülendi. 

Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı sebeplerden dolayı şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti. 

 

ETİKETLER

habervideocamiboş kaldıcemaatselimiyecumadiyanetsultanahmet

Diğer Videolar

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Erken seçim zor, seçim sisteminde değişiklik olabilir; Fahrettin Koca'nın siyasi notu Erdoğan'dan yüksek

Almanya'da kuaförler 42 gün sonra yeniden açıldı

Koronavirüs'ü ikinci kez yenen belediye işçisi taburcu oldu

Stormtrooper'lar boş sokaklarda yürüdü, Darth Vader güvercinleri besledi

'İzmir'in Kızları’ söyledi; Gökçe Bahadır paylaştı: O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz!

İnsanlar 'evde kalınca' caddeler de koyunlara kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

2008'de 'Anayasa'yı bozmam' diyen Putin, bugün 'Rusya zarar görmemeli' diyerek...

Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Adalet Bakanı açıklama yaptı, re'sen soruşturma...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş: 'Kozmik Oda'ya girilmesiyle 848 kişi katledildi'...

Margot Robie, Cameron Diaz, Scarlett Johanson'ın da olduğu o video...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Merkez Bankası verisi tartışma yarattı: Vatandaş dolar mı satıyor, parasını...

Ankara kulislerinde erken seçim tartışmaları | "Çoğunluğu kaybetmeleri durumunda Erdoğan...

Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr....

Atatürk Havalimanı'ndaki 2 milyar dolarlık iki pist yok oldu: Stratejik...

İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat kısıtlaması açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

2008'de 'Anayasa'yı bozmam' diyen Putin, bugün 'Rusya zarar görmemeli' diyerek...

Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Adalet Bakanı açıklama yaptı, re'sen soruşturma...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş: 'Kozmik Oda'ya girilmesiyle 848 kişi katledildi'...

Margot Robie, Cameron Diaz, Scarlett Johanson'ın da olduğu o video...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24