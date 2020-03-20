Koronavirüs | 'Cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulması' kararının ardından camiler boş kaldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve nerdeyse tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'e karşı önlemler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı 'Cuma günü ve kandillerde camilerin kapatılması' kararının ardından bugünkü (20 Mart) cuman namazında Türkiye'nin dört bir yanındaki camiler boş kaldı.

Boş kalan İstanbul'un tarihi camileri Sultanahmet Camii, Fatih Camii ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Edirne'deki 'Selimiye Camii' havadan görüntülendi.

Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı sebeplerden dolayı şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti.