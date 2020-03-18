Koronavirüs | Çin’in Hubey bölgesinde, Vuhan dışında vaka görülmemiş olmasını havai fişeklerle kutladılar

Çin’in Hubey bölgesinde, Koronavirüs'ün (Covid-19) ortaya çıktığı Vuhan kenti hariç hiç vaka görülmemiş olması bazı kişiler tarafından havai fişeklerle kutlandı.

Amatör kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Çin resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, bölgesel sağlık komisyonu, Hubey bölgesinde virüsün ortaya çıktığı Vuhan kenti hariç, 2 gündür yeni vaka bildirilmediğini, ancak 11 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, ülkenin diğer bölgelerinden Hubey bölgesine gelen bazı tıbbi yardım ekiplerinin de vaka sayılarında görülen düşüş sonrası bölgeyi terk etmeye başladığı belirtildi.