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Koronavirüs | Cep telefonundan canlı bağlantıyla oğluna 'kız istedi': 'Rüyamda görsem inanmazdım'

02 Nisan 2020 16:33

İngiltere’de yaşayan Kahramanmaraşlı Cevahir Çınkır ve ailesi, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak, kız isteme merasimini telefonla görüntülü arayarak gerçekleştirdi.

Melike Işıklar'ı oğluna isteyen Rüştü Çınkır, "Oğluma bu şekilde kız isteyeceğimi rüyamda görsem inanmazdım" dedi.

İngiltere'de saç ekim merkezi işleten Cevahir Çınkır bir süredir birlikte olduğu Melike Işıklar ile evlenmeye karar verdi. Çiftin haber verdiği aileleri de evliliğe ilk adım olan kız isteme töreninin de nisan ayında yapılmasında anlaştı.

Cevahir Çınkır, 20 gün önce, saç ekim merkezi işleten kız arkadaşı Melike Işıklar'ın yaşadığı İstanbul'a geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca kendisini karantinaya alan Çınkır, daha sonra Işıklar'ın yanına giderek, kız isteme töreninin nasıl yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Çift, yeni tip Koronavirüs nedeniyle ailelerini riske atmamak için kız isteme törenini cep telefonu yardımıyla görüntülü olarak yapmaya karar verdi. Manisa'da yaşayan Mehmet-Esma Işıklar ile Kahramanmaraş'ta yaşayan Rüştü-Medine Çınkır çifti, çocuklarının aldığı bu kararı kabul etti.

 ‘Yüzükler de WhatsApp üzerinden takıldı’

Ailelerin uzaktan kız istemeyi kabul etmesi üzerine Cevahir Çınkır, kız arkadaşı ile birlikte Manisa'ya gitti. Anne ve babası Rüştü-Medine Çınkır'ı cep telefonundan görüntülü arayan damat, telefonu kaynanası ve kayınbabası olan Mehmet-Esma Işıklar'a çevirdi.

Rüştü Çınkır, "Allah'ın emri peygamberin kavliyle hayırlısıyla kızınız Melike'yi oğlumuz Cevahir'e istiyoruz" diyerek Melike'yi istedi. Mehmet- Esma Işıklar da "İki taraf için de hayırlı olsun" diyerek kızının evliliğine izin verdi. Daha sonra çiftin söz yüzükleri takıldı ve Rüştü-Medine Çınkır, bu anları da cep telefonundan canlı izledi.

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