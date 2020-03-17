Koronavirüs çantasında olması gerekenler

Tüm dünyada 7000'den faza insanın ölümüne yol açan Koronavirüs'e karşı 47 vakanın yaşandığı Türkiye'de insanlar nasıl önlem alacaklarını merak ediyor.

Uzmanlar olası bir karantina durumunda, ya da evden çıkılmaması durumunda Koronavirüs'ten korunmak için hijyen çantası hazırlanması tavsiyesinde bulunuyor.

Eczacı Gökhan Ekmekçi, çantada el dezenfektanı, maske ve eldiven, yeni bir diş fırçası ve diş macununun bulunması gerektiğini söyledi.

Ekmekçi ayrıca söz konusu çantada, nemlendirici krem, boğaz için gargara ve ateş ölçerin de bulunması gerektiğine dikkati çekti.

Ekmekçi, "Havlu yerine tek kullanımlık peçete kullanmak daha steril olacaktır" dedi.