Koronavirüs | Boş kalan Üsküdar Meydanı, havadan görüntülendi

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgınının etkisini Türkiye'de de giderek artırmasıyla yurttaşlar evde kalınca İstanbul'un en kalabalık meydanları sessizliğe büründü.

Şehrin en önemli yerlerinden Üsküdar Meydanı bugün de en ıssız günlerinden birini yaşarken, meydan havadan görüntülendi.

İstanbul'un özellikle sabah saatlerinde en kalabalık meydanlarından Üsküdar Meydanı'nın boş kaldığı görüldü.

Boş kalan meydan drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde meydanda sadece toplu taşıma araçların yoğunluğu görülüyor.