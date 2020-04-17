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Koronavirüs | Boş arazide 'kaçak tıraş' böyle görüntülendi

17 Nisan 2020 11:01

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen boş arazide saç tıraşı yaparken görüntülendi. Kameralara takılan görüntülerde tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıyor.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı.

İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde çekilen görüntülerde berber olduğu belirtilen bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti. Tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıyor.

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